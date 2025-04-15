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Спорт

Минспорт вернул христианские кресты на свой логотип

Министерство спорта РФ обновило логотип, вернув на него христианские кресты. Новая версия эмблемы появилась в соцсетях ведомства сегодня, 15 апреля.

Новая версия логотипа. Изображение здесь и далее: телеграм-канал Минспорта России

Двуглавый орел на логотипе сохранился, но вместо ромбов над коронами теперь изображены кресты. Изменения внесены по указанию министра спорта Михаила Дегтярева.

Прошлая версия логотипа

Дегтярев занял пост главы Минспорта России в мае 2024 года.

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