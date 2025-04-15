Минспорт вернул христианские кресты на свой логотип

16:42, 15 апреля 2025, ПАИ

Министерство спорта РФ обновило логотип, вернув на него христианские кресты. Новая версия эмблемы появилась в соцсетях ведомства сегодня, 15 апреля.

Двуглавый орел на логотипе сохранился, но вместо ромбов над коронами теперь изображены кресты. Изменения внесены по указанию министра спорта Михаила Дегтярева.

Дегтярев занял пост главы Минспорта России в мае 2024 года.

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