Стало известно, сколько заработал Овечкин в НХЛ

17:12, 15 апреля 2025, ПАИ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ по сумме заработанных контрактов, пишет ТАСС.

Овечкин начал выступать в НХЛ в 2005 году. По контракту новичка за три года он получил $2,92 млн. В 2008 году он подписал 13-летнее соглашение на $124 млн, что на тот момент стало рекордной суммой. В 2021 году Овечкин заключил новый контракт на пять лет на $47,5 млн.

Общая сумма его заработка в НХЛ составила $161,72 млн. Действующий контракт с «Вашингтоном» завершится в следующем сезоне, по нему хоккеист получит еще $9 млн.

Второе место по сумме заработков занимает канадец Сидни Кросби из «Питтсбурга», чей контракт продлится ещё два года. Если Овечкин не подпишет новый договор, Кросби может обойти его по этому показателю. На третьей позиции – россиянин Евгений Малкин из «Питтсбурга».

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