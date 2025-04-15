Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Стало известно, сколько заработал Овечкин в НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ по сумме заработанных контрактов, пишет ТАСС.

Овечкин начал выступать в НХЛ в 2005 году. По контракту новичка за три года он получил $2,92 млн. В 2008 году он подписал 13-летнее соглашение на $124 млн, что на тот момент стало рекордной суммой. В 2021 году Овечкин заключил новый контракт на пять лет на $47,5 млн.

Общая сумма его заработка в НХЛ составила $161,72 млн. Действующий контракт с «Вашингтоном» завершится в следующем сезоне, по нему хоккеист получит еще $9 млн.

Второе место по сумме заработков занимает канадец Сидни Кросби из «Питтсбурга», чей контракт продлится ещё два года. Если Овечкин не подпишет новый договор, Кросби может обойти его по этому показателю. На третьей позиции – россиянин Евгений Малкин из «Питтсбурга».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 апреля 2025

Организаторы псковского трейла на 100 километров в нынешнем году усложнят дистанцию
15 апреля 2025

Минспорт вернул христианские кресты на свой логотип
15 апреля 2025

На «Машиностроителе» пройдут испытания футбольного поля
15 апреля 2025

Хоккеисты псковского «Торнадо» выиграли домашний турнир памяти подвига 6-й роты
15 апреля 2025

Фестиваль горных видов спорта «Изборские скалы» пройдёт в середине мая
15 апреля 2025

Спортсмены Псковской области участвуют в чемпионате России по армрестлингу
15 апреля 2025

Победители псковского регионального чемпионата НХЛ впервые пропустят финальный турнир в Сочи
15 апреля 2025

Турнир по боксу «Малиновый звон» пройдёт в Пскове в 42-й раз

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...