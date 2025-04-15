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Происшествия

Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в Опочке

Автомобили ВАЗ-21053 и Renault Logan столкнулись на пересечении трассы Санкт-Петербург – Невель (412-й км) и улицы 15 Июля в Опочке. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Женщина пострадала после столкновения двух автомобилей в Опочке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Женщина пострадала после столкновения двух автомобилей в Опочке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Женщина пострадала после столкновения двух автомобилей в Опочке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Женщина пострадала после столкновения двух автомобилей в Опочке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Женщина пострадала после столкновения двух автомобилей в Опочке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Женщина пострадала после столкновения двух автомобилей в Опочке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

По предварительным данным, 29-летняя женщина, управлявшая ВАЗом, не уступила дорогу Renault под управлением 60-летнего мужчины, двигавшемуся по главной дороге. В результате столкновения ВАЗ съехал в кювет. Водитель получила различные травмы, ей оказывается медицинская помощь.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные и бригада скорой помощи. Обстоятельства выясняются.

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