Проспект Энтузиастов частично перекроют в Пскове 18 апреля
Проспект Энтузиастов частично перекроют в Пскове 18 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.
С 9:00 до 16:00 будет перекрыта одна полоса в районе дома № 13 в Гдовском переулке. Ограничения вводятся для проведения дорожных работ.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
Михаил Ведерников – участникам «Абилимпикса»: Каждый из вас уже доказал, что способен преодолевать любые трудности
Приём граждан по личным вопросам провёл вице-спикер Псковского областного Собрания Игорь Дитрих