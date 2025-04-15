Проспект Энтузиастов частично перекроют в Пскове 18 апреля

18:20, 15 апреля 2025, ПАИ

Проспект Энтузиастов частично перекроют в Пскове 18 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

С 9:00 до 16:00 будет перекрыта одна полоса в районе дома № 13 в Гдовском переулке. Ограничения вводятся для проведения дорожных работ.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.