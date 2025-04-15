Михаил Ведерников – участникам «Абилимпикса»: Каждый из вас уже доказал, что способен преодолевать любые трудности

18:29, 15 апреля 2025, ПАИ

X региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» открыли на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Открытие спортивного мероприятия, которое продлится четыре дня, состоялось сегодня, 15 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В этом году в чемпионате принимают участие 212 конкурсантов. Общее число компетенций составило 39. Соревнования пройдут среди школьников, студентов и специалистов. Основной площадкой стал Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, а помимо соревнований для участников также подготовили мастер-классы и профориентационные программы. Результаты состязаний оценят 145 экспертов, включая представителей работодателей.

Приветственный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова зачитал председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков. Глава региона поздравил участников с открытием фестиваля и отметил, что этот проект за годы проведения получил общественное признание и каждый из участников уже доказал, что может преодолеть любые трудности.

Михаил Ведерников также поблагодарил педагогов и наставников за вложенные в учеников силы и пожелал участникам «Абилимпикса» успешно справиться со всеми заданиями.

Также на сцене прозвучало видеообращение министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Он подчеркнул, что региональные этапы чемпионата «Абилимпикс» пройдут во всех 89 субъектах страны. В них примет участие более 25 тысяч человек.

Отметим, что чемпионат является проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей» и проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».