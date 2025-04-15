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Культура

Подготовку к Дням пушкинской поэзии обсудили на выездном совещании в «Михайловском»

Совещание по вопросам проведения и подготовки LIX Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры) состоялось в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 15 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Подготовку к Дням пушкинской поэзии обсудили на выездном совещании в «Михайловском». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Участие в совещании приняли врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова, глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова, директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич, сотрудники музея-заповедника, театрально-концертной дирекции Псковской области, специалисты из Роспотребнадзора, полиции, МЧС, службы медицинской помощи.

Основную концепцию праздника, который в этом году пройдёт в период в 5 по 8 июня, доложила собравшимся директор Центра проектной деятельности театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова. В ходе заседания также были подняты организационные моменты, касающиеся вопросов безопасности и удобства участников и гостей праздника в «Михайловском» (организация регулярного движения автобусов между праздничной поляной и посёлком Пушкинские Горы, определение мест парковки личного автотранспорта, удобство торговли, доступность медицинской помощи и прочее).

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