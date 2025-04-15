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Происшествия

Пьяный мотоциклист госпитализирован после ДТП в Великих Луках

Мотоциклист не справился с управлением и упал с мотоцикла у дома № 2 на улице Чапаева в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате падения мотоциклист получил различные травмы. Прибывшие медики госпитализировали его в медицинское учреждение. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

  • Пьяный мотоциклист госпитализирован после ДТП в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пьяный мотоциклист госпитализирован после ДТП в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пьяный мотоциклист госпитализирован после ДТП в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пьяный мотоциклист госпитализирован после ДТП в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пьяный мотоциклист госпитализирован после ДТП в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работали сотрудники ГАИ, пожарно-спасательные подразделения и бригада скорой помощи.

Напомним, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым нарушением ПДД и влечёт административную или уголовную ответственность.

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