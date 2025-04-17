Псковичи могут принять участие в форумах Росмолодёжи

22:00, 15 апреля 2025, ПАИ

Росмолодёжь представила программу форумов на 2025 год в Национальном центре «Россия» 12 апреля. В рамках мероприятия был также презентован национальный проект «Молодёжь и дети». Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Форумы Росмолодёжи помогают молодым людям реализовать свои мечты и таланты в России, предоставляя возможность развивать навыки, получать от экспертов уникальные знания, находить друзей и единомышленников, вдохновляться культурным разнообразием страны, проходить стажировки в ведущих компаниях, находить работу или выигрывать гранты на социально значимые проекты, отметили в комитете.

В этом году мероприятия будут организованы в 25 регионах России и соберут молодых людей, включая молодые семьи и военнослужащих СВО, а также представителей молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет из разных уголков страны и зарубежья.

На платформе «Росмолодёжь.Форумы» доступна регистрация на следующие форумы: «Территория смыслов», «Юг Молодой», «ШУМ», «Машук», «Истоки», XIII Всероссийский форум рабочей молодёжи, «Экосистема. Заповедный край», ТИМ «Бирюса» (всероссийская смена «Спорт и здоровый образ жизни»), «Область будущего», «Ростов», «Территория БезОпасности», «Ладога», «ПроРегион», «Каспий», «АГРОпродвижение», «На волне».

Узнать о каждом форуме и зарегистрироваться на участие можно на платформе «Росмолодёжь.Форумы».