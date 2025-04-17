В Кунье дан старт ежегодной областной акции «Эстафета Победы»

22:26, 15 апреля 2025, ПАИ

Акция «Эстафета Победы», посвящённая 80-летию Победы, прошла в Кунье сегодня, 15 апреля, пишет газета «Пламя».

Эстафета прошла в поддержку акции «Эстафета «Псковской Правды» в честь Дня Победы», которая проходит в Псковской области с 1945 года – эта традиция ни разу не прерывалась.

В этом году эстафета пройдёт во всех районах. В каждом из них участники пробегут дистанцию 3 080 метров (в сумме общая дистанция составит 80 километров), завершающий забег состоится в Пскове 6 мая.



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»















Куньинский район в Псковской области был первым освобождён от немецко-фашистских захватчиков (31 января 1942 года), поэтому именно здесь и стартовала «Эстафета Победы».

В нынешнем забеге приняли участие 60 учащихся Куньинской школы с 5-го по 11-й класс – 15 команд по четыре человека (два мальчика и две девочки).

Эстафета началась с торжественного построения с подъёмом флагов, гимном России и минутой молчания в память о павших защитниках Родины.

Перед юными участниками выступили главный специалист отдела образования, спорта и семьи администрации района Ольга Солонарь и директор центра внешкольной работы Сергей Арсеньев.

Сегодня же прошло и торжественное награждение победителей и призёров. Первое место досталось Алине Анушенковой, Ларисе Лазаревой, Юрию Емельянову и Константину Алексееву. Второе место у Елены Васильевой, Валентины Степановой, Артёма Шибкова и Максима Толпесова. Третье место заняли Арина Бачурина, Ульяна Ростникова, Александр Кондрусев и Даниил Сутченко.