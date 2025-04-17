Новый ФАП в Опочецком муниципальном округе обслуживает свыше 200 пациентов

22:49, 15 апреля 2025, ПАИ

В 2024 году в деревне Аристово Опочецкого муниципального округа был открыт и успешно функционирует фельдшерско-акушерский пункт. Строительство нового здания стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

ФАП обслуживает 19 деревень, а у фельдшера Инары Павленко на учёте состоит 213 пациентов, из которых 40 – дети. Для того чтобы каждый житель получил необходимое внимание, Островская межрайонная больница предоставляет автомобиль «Служба здоровья», что позволяет фельдшеру выезжать на дом к пациентам.

Жительница деревни Валентина Никифорова поделилась, что их фельдшер –высокопрофессиональный и очень квалифицированный специалист, который внимательно относится к своим пациентам и всегда приветлива.

«Всё для людей, о себе думает в последнюю очередь. С чем бы мы к ней ни обратились, всё расскажет, всё разложит по полочкам. Спасибо ей за внимание. Хочу пожелать всем мира, добра и меньше болезней», – подчеркнула Валентина Никифорова.

В ходе выездов проводятся обследования, выслушиваются жалобы пациентов и назначаются необходимые медикаменты. Фельдшер имеет 46 лет профессионального стажа.