Новый ФАП в Опочецком муниципальном округе обслуживает свыше 200 пациентов
В 2024 году в деревне Аристово Опочецкого муниципального округа был открыт и успешно функционирует фельдшерско-акушерский пункт. Строительство нового здания стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
ФАП обслуживает 19 деревень, а у фельдшера Инары Павленко на учёте состоит 213 пациентов, из которых 40 – дети. Для того чтобы каждый житель получил необходимое внимание, Островская межрайонная больница предоставляет автомобиль «Служба здоровья», что позволяет фельдшеру выезжать на дом к пациентам.
Жительница деревни Валентина Никифорова поделилась, что их фельдшер –высокопрофессиональный и очень квалифицированный специалист, который внимательно относится к своим пациентам и всегда приветлива.
«Всё для людей, о себе думает в последнюю очередь. С чем бы мы к ней ни обратились, всё расскажет, всё разложит по полочкам. Спасибо ей за внимание. Хочу пожелать всем мира, добра и меньше болезней», – подчеркнула Валентина Никифорова.
В ходе выездов проводятся обследования, выслушиваются жалобы пациентов и назначаются необходимые медикаменты. Фельдшер имеет 46 лет профессионального стажа.
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