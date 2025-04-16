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Спорт

Пскович готовится выступить на чемпионате мира Международного совета военного спорта

Псковский ветеран СВО Камиль Ижболдин проходит подготовку к чемпионату мира Международного совета военного спорта (CISM) по параатлетике, который пройдёт в Эквадоре с 18 по 24 августа. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Пскович готовится выступить на чемпионате мира Международного совета военного спорта. Фото: комитет по спорту Псковской области

Ижболдин находится на учебно-тренировочных сборах в Кисловодске в составе сборной Вооружённых сил России по лёгкой атлетике.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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