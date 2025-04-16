Пскович готовится выступить на чемпионате мира Международного совета военного спорта

10:10, 16 апреля 2025, ПАИ

Псковский ветеран СВО Камиль Ижболдин проходит подготовку к чемпионату мира Международного совета военного спорта (CISM) по параатлетике, который пройдёт в Эквадоре с 18 по 24 августа. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Ижболдин находится на учебно-тренировочных сборах в Кисловодске в составе сборной Вооружённых сил России по лёгкой атлетике.

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