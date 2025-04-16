Два человека погибли в результате ДТП в Дедовичском районе

11:29, 16 апреля 2025, ПАИ

В Дедовичском районе на грунтовой дороге произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительной информации, столкнулись автомобили ВАЗ и Volkswagen. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Водитель иномарки находится в тяжёлом состоянии, водитель и пассажир ВАЗа скончались на месте происшествия.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб.