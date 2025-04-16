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Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП в Дедовичском районе

В Дедовичском районе на грунтовой дороге произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительной информации, столкнулись автомобили ВАЗ и Volkswagen. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

  • ДТП в Дедовичском районе
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Дедовичском районе
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Дедовичском районе
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Дедовичском районе
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Дедовичском районе
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Дедовичском районе
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Дедовичском районе
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Дедовичском районе
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Дедовичском районе
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"

Водитель иномарки находится в тяжёлом состоянии, водитель и пассажир ВАЗа скончались на месте происшествия.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб.

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