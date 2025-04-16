Создатель финансовой пирамиды, обокравший великолучан, получил срок в тюрьме

11:41, 16 апреля 2025, ПАИ

Иностранец – создатель финансовой пирамиды в Великих Луках получил срок в тюрьме. Мужчина обвинялся в совершении двух мошенничеств в составе организованной группы. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Подсудимый с подельниками создал два кредитно-потребительских кооператива «КСЦ» и «Союз сбережений», которые действовали в Великих Луках, в Сосновом Бору и Киришах Ленинградской области, а также в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа.

С 2015 по 2018 год мошенники предлагали гражданам вложить деньги в их организации, а взамен обещали высокий доход от 18 до 25 % годовых. Вкладчиков убеждали, что их деньги инвестируют в крупные проекты, за счет чего и получают прибыль. Для привлечения большего количества клиентов на первоначальном этапе выплачивали обещанные проценты от вложенных сумм за счет поступлений денежных средств новых вкладчиков – по принципу финансовой пирамиды. Полученные деньги никуда не инвестировались, а присваивались мошенниками. В результате подсудимый в составе преступной группы похитил денежные средства, принадлежащие 175 гражданам, на общую сумму 76 млн 745 тысяч рублей.

При назначении наказания подсудимому суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие малолетнего ребенка, частичное признание вины. Приговором суда подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ущерб, причиненный преступлениями, судом взыскан с осужденного в пользу потерпевших.