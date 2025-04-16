Овечкин стал самым обсуждаемым спортсменом в российских соцсетях в нынешнем году

11:47, 16 апреля 2025, ПАИ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал самым упоминаемым спортсменом в социальной сети «ВКонтакте» с начала 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Brand Analytics и «ВКонтакте».

Число упоминаний Овечкина достигло 149,9 тыс. С февраля по март их количество выросло на 67 %, а в апреле – на 226 %. Пик интереса пришелся на 6 апреля, когда Овечкин забил 895-ю шайбу в выездном матче против «Айлендерс», превзойдя рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Второе место по упоминаниям занял футболист Артем Дзюба (55,1 тыс.). Третьим стал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (53,6 тыс.). В топ-10 также вошли Хабиб Нурмагомедов, Алина Загитова, Арман Царукян, Ирина Винер, Александр Головин, Мирра Андреева и Евгения Медведева.

Среди зарубежных спортсменов лидером стал Лионель Месси (63,1 тыс.), за ним следуют Криштиану Роналду (51,5 тыс.), Килиан Мбаппе (35,2 тыс.) и Неймар (25,7 тыс.).

Исследование основано на анализе более десяти млрд публичных русскоязычных сообщений в соцсетях с 1 января по 13 апреля 2025 года, включая тексты, комментарии, фото, видео и сторис.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».