Пскович стал бронзовым призёром всероссийских соревнований по кудо

11:53, 16 апреля 2025, ПАИ

Пскович, воспитанник спортшколы «Лидер» Фёдор Васильев стал бронзовым призёром всероссийских соревнований по кудо памяти погибших офицеров ГРУ. Состязания прошли в Москве 5 и 6 апреля, сообщили ПАИ в спортшколе «Лидер».

В соревнованиях участвовали 670 спортсменов из 35 регионов страны. «Это позволило создать здоровую конкуренцию, ведь за первое место в каждой категории боролось по 30-40 человек», – отметили в спортшколе.

В результате Васильев занял третье место в категории 240 единиц среди юношей 12-13 лет. Ещё один пскович Давид Власов стал четвёртым среди юношей 14-15 лет в абсолютной категории.

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