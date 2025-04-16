В Вашингтоне будут праздновать День Александра Овечкина

12:09, 16 апреля 2025, ПАИ

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина, капитана и нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Соответствующий указ опубликовала пресс-служба команды.

Пресс-служба клуба выразила благодарность Баузер за помощь в организации общегородского праздника, посвященного Дню Александра Овечкина, который прошел в прошлую пятницу.

Мэр Вашингтона заявила, что 11 апреля 2025 года объявляется Днем Александра Овечкина, и призвала всех жителей города присоединиться к празднованию, сказано в документе, подписанном Баузер.

Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах, забросив 896 шайб. 6 апреля он превзошел достижение Уэйна Гретцки. 11 апреля в Вашингтоне прошли торжества в честь Овечкина.

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