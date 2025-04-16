Поле стадиона «Машиностроитель» успешно прошло тестирование

12:20, 16 апреля 2025, ПАИ

Искусственное футбольное поле стадиона «Машиностроитель» успешно прошло тестирование, которое проводилось специалистом научно-исследовательской лаборатории. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в организации.

По итогам тестов «Машиностроитель» получит соответствующий сертификат. Тесты проводились в соответствии со стандартами Российского футбольного союза «Требования к устройству и эксплуатации футбольных полей с искусственным покрытием».

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