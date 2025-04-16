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Общество

День открытых дверей пройдёт сегодня в Псковской областной больнице

Региональный день открытых дверей системы здравоохранения пройдёт на базе Псковской областной клинической больницы сегодня, 16 апреля. Мероприятие начнётся в 15:00, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

В ходе мероприятия выпускники 9-х и 11-х классов познакомятся со сферой здравоохранения. В частности, пообщаются с главными врачами медорганизаций, узнают о целевом обучении.

«Также у участников при заполнении анкеты будет уникальная возможность получить пять баллов к баллам ЕГЭ за целевые индивидуальные достижения для поступления в медицинский вуз», – уточнили в профильном комитете.

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