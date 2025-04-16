Лидер школьного самоуправления Пскова войдёт в состав Совета при Минпросвещения РФ

13:30, 16 апреля 2025, ПАИ

Лидер школьного самоуправления Пскова Полина Иванова войдёт в состав Совета при Министерстве просвещения РФ, сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.



Фото: комитет по образованию Псковской области



Фото: комитет по образованию Псковской области



Фото: комитет по образованию Псковской области





С 2 по 5 апреля в Москве проходил II Всероссийский форум президентов школ. Псковскую область представляли ученица Псковского технического лицея Полина Иванова и ученица средней общеобразовательной школы № 12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского Елизавета Орлова. Полина Иванова одержала победу в этом форуме.

«В напряженной борьбе, где с каждого федерального округа выбирали лишь двух самых активных лидеров школьного самоуправления, Полина успешно справилась со всеми конкурсными испытаниями и завоевала место в Совете при Министерстве просвещения», – отметили в комитете.

Одним из ключевых этапов стала защита проектов. Полина Иванова представила проект «Урок с лидером», в котором разработала концепцию приглашения в школу выдающейся личности и продумала урок до мельчайших деталей. Проект защищался в трёх форматах: «А что если?», «Дуэль идей» и «Битва идей», а оценивали проекты советники директоров по воспитанию.

«Форум президентов школ – это невероятное событие! Атмосфера доброжелательности, позитива и трудолюбия! Я безмерно счастлива победе! Для меня большая честь попасть в Совет обучающихся при Министерстве просвещения, поэтому эта победа послужила большой мотивацией работать дальше!» – отметила Полина Иванова.