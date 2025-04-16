В Telegram появился чат-бот для помощи жертвам мошенников

13:38, 16 апреля 2025, ПАИ

В Telegram появился чат-бот (@cyberpolicerus_bot) для помощи жертвам мошенников, сообщает управление МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно‑коммуникационных технологий.

Новый чат‑бот предлагает выбрать ситуацию, в которую попал пользователь: о взломе аккаунта на «Госуслугах» или в соцсетях, о переводе денег мошенникам или об обнаружении личных данных в интернете. При выборе ситуации бот даст инструкции, что нужно делать дальше.

Telegram‑бот не принимает заявления о преступлениях. Поэтому, если пользователь стал жертвой мошенников, нужно обратиться в ближайшее отделение полиции.