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Общество

В Telegram появился чат-бот для помощи жертвам мошенников

В Telegram появился чат-бот (@cyberpolicerus_bot) для помощи жертвам мошенников, сообщает управление МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно‑коммуникационных технологий.

Новый чат‑бот предлагает выбрать ситуацию, в которую попал пользователь: о взломе аккаунта на «Госуслугах» или в соцсетях, о переводе денег мошенникам или об обнаружении личных данных в интернете. При выборе ситуации бот даст инструкции, что нужно делать дальше.

Telegram‑бот не принимает заявления о преступлениях. Поэтому, если пользователь стал жертвой мошенников, нужно обратиться в ближайшее отделение полиции.

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