Дмитрий Губерниев хочет попасть в Федерацию лыжных гонок России через подмосковный филиал
Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев хочет попасть в Федерацию лыжных гонок России через подмосковное отделение по этому виду спорта. Об этом сообщается в телеграм-канале журналиста.
Губерниев заявил, что получил десятки предложений от регионов России, но в итоге остановил свой выбор на том, чтобы стать членом Федерации лыжных гонок Подмосковья. «Отсюда в искрометном стиле буду захватывать плацдарм во Всероссийской лыжной федерации», – дополнил своё сообщение комментатор.
Ранее Дмитрий Губерниев изъявил желание баллотироваться на пост руководителя российской федерации лыжных гонок, который с 2010 года занимает трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Непобеждённый великолукский боксёр Мухаммад Шехов проведёт поединок в Венгрии 26 апреля