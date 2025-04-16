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Спорт

Дмитрий Губерниев хочет попасть в Федерацию лыжных гонок России через подмосковный филиал

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев хочет попасть в Федерацию лыжных гонок России через подмосковное отделение по этому виду спорта. Об этом сообщается в телеграм-канале журналиста.

Губерниев заявил, что получил десятки предложений от регионов России, но в итоге остановил свой выбор на том, чтобы стать членом Федерации лыжных гонок Подмосковья. «Отсюда в искрометном стиле буду захватывать плацдарм во Всероссийской лыжной федерации», – дополнил своё сообщение комментатор.

Ранее Дмитрий Губерниев изъявил желание баллотироваться на пост руководителя российской федерации лыжных гонок, который с 2010 года занимает трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

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