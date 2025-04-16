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Спорт

Подведены итоги футбольного турнира «Псковская весна» в двух возрастных группах

Подведены итоги юношеского футбольного турнира «Псковская весна» среди спортсменов 2014 и 2009 годов рождения. Состязания прошли на стадионе «Машиностроитель» с 11 по 13 апреля, сообщается в группе турнира в соцсети «ВКонтакте».

  • Итоги турнира среди юношей 2009 года рождения
    Фото: группа «Псковская весна» в соцсети «ВКонтакте»
  • Итоги турнира среди юношей 2009 года рождения
    Фото: группа «Псковская весна» в соцсети «ВКонтакте»
  • Итоги турнира среди юношей 2009 года рождения
    Фото: группа «Псковская весна» в соцсети «ВКонтакте»
  • Итоги турнира среди юношей 2009 года рождения
    Фото: группа «Псковская весна» в соцсети «ВКонтакте»

Десять команд из Петрозаводска, Калининграда, Великих Лук, Пскова, Великого Новгорода и Ленинградской области боролись за победу в турнире среди юношей 2009 года рождения. В результате среди команд Псковской области в призы удалось зайти только великолукскому «Экспрессу», который занял третье место. Золото выиграли гости из Петрозаводска, а на втором месте – калининградская спортшкола. В индивидуальных номинациях игрока «Экспресса» Данила Бутузова признали лучшим вратарём соревнований.

  • Подведены итоги футбольного турнира «Псковская весна» в двух возрастах
    Фото: группа «Псковская весна» в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги футбольного турнира «Псковская весна» в двух возрастах
    Фото: группа «Псковская весна» в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги футбольного турнира «Псковская весна» в двух возрастах
    Фото: группа «Псковская весна» в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги футбольного турнира «Псковская весна» в двух возрастах
    Фото: группа «Псковская весна» в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги футбольного турнира «Псковская весна» в двух возрастах
    Фото: группа «Псковская весна» в соцсети «ВКонтакте»

16 коллективов разыграли медали турнира юношей 2014 года рождения. Псковский «Барс» стал бронзовым призёром состязаний, а первое и второе места заняли гости из Калининграда. Статуэтку лучшего полузащитника получил Артём Цыкун из «Барса», а лучшим нападающим признали Фёдора Шматова из клуба «Псков».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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