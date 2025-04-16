Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

14:46, 16 апреля 2025, ПАИ

Двух нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Ночью 14 апреля у дома на проспекте Гагарина в Великих Луках дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль Škoda. Выяснилось, что этой иномаркой управлял пьяный 37-летний великолучанин.

А вечером 13 апреля в Гдовском районе по шоссе Псков – Гдов – Сланцы на грузовом автомобиле MAN из соседнего прибалтийского государства ехал 63-летний водитель. Он также был в нетрезвом виде.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования влекут за собой наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы на срок до двух лет.