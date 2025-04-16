Михаил Ведерников провёл первое заседание подкомиссии Госсовета по социально-экономическому развитию регионов

14:57, 16 апреля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл в Москве первое заседание подкомиссии Госсовета по социально-экономическому развитию регионов, в отношении которых приняты отдельные или индивидуальные программы, а также регионов, где уровень расчётной бюджетной обеспеченности остаётся низким. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

Губернатор напомнил, что действие 10 индивидуальных программ развития продлено до 2030 года. Наряду с ними предусмотрены программы для Крыма, Севастополя, Северного Кавказа, Дальнего Востока и новых территорий. Общая цель программ – формирование условий для опережающего развития с учётом точек роста, увеличение объёма инвестиций и доходов населения.

«Вместе с тем, несмотря на имеющиеся механизмы, по расчётам Минфина, бюджетная обеспеченность достаточно большого числа регионов остаётся низкой. Приоритетная поддержка таким регионам осуществляется по поручению президента», – уточнил Михаил Ведерников.

Основная задача подкомиссии, созданной по инициативе Псковской области, – обобщение опыта регионов и структурирование мер, которые помогут ускорить развитие субъектов.

Замминистра экономического развития РФ Святослав Сорокин уточнил, что на реализацию программ будет направлено 60 млрд рублей.

«Проекты, которые поддержим в рамках индивидуальных программ развития, позволят к 2030 году привлечь более 300 млрд рублей внебюджетных инвестиций и создать порядка 18 тысяч рабочих мест. По новым ИПР Минэкономразвития является единым куратором. В январе до регионов довели средства на этот год – 10 млрд рублей. Субъекты уже активно включились в работу, приняли всю необходимую нормативно-правовую базу, запустили конкурсные процедуры. За первый квартал 2025 года кассовое освоение средств по 10 регионам – порядка 40%. Это неплохой показатель. Прошу взять реализацию мероприятий ИПР на особый контроль», – обратился Святослав Сорокин к руководству регионов.

По итогам заседания подкомиссии её участники утвердили перечень субъектов, для которых будут прорабатываться дополнительные меры поддержки, и определили основные направления работы.

«В частности, нужен особый подход к развитию опорных населённых пунктов. Предлагается также рассмотреть возможность сформировать для 34 субъектов приоритетные условия участия в отраслевых государственных программах и оценить достаточность предложенных мер в рамках принятых госпрограмм», – пояснил Михаил Ведерников.