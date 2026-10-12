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Экономика

Николай Загоруй станет гостем программы «Бизнес-ланч»

Генеральный директор ООО «СевЗапИнвест», предприниматель и инвестор Николай Загоруй станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 октября, в 14:00.

Николай Загоруй. Фото: ПАИ

В эфире обсудят, что сегодня является главным фактором успеха туристического проекта: инфраструктура, маркетинг или уникальность продукта. Речь пойдёт о том, как меняется ресторанная культура и что сейчас важно гостю, а также о гастрономических концепциях, которые будут доминировать в ближайшие годы.

Отдельная тема – как изменился турист после пандемии и глобальных кризисов и как индустрия должна адаптироваться к этим изменениям.

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00 на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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