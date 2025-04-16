Большой весенний субботник состоялся в Кунье
Большой весенний субботник состоялся в Кунье сегодня, 16 апреля. Об этом пишет газета «Пламя».
К мероприятию присоединились работники районной администрации, соцзащиты, службы занятости, райпо, коммунальщики и дорожники. Активисты навели порядок у административных зданий, на территории учреждений и убрали от мусора центральный парк посёлка.
Напомним, что в Куньинском районе проходит месячник по благоустройству. В ближайшее время субботники проведут школьники, работники культуры, здравоохранения, а также торговли.
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