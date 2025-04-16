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Общество

Монтаж балок пролётного строения завершён на мосту через реку Романовку в Палкинском районе

Монтаж балок пролётного строения завершён на мосту через реку Романовку на 32-м километре дороги Изборск – Палкино – Остров в Палкинском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Мост обеспечивает проезд грузового и пассажирского транспорта, а также подъезд школьных автобусов к Добычинской школе в деревне Новая Уситва.

В ближайшее время подрядчик приступит к выполнению работ по гидроизоляции и установке барьерного и перильного ограждения. Затем выполнит укрепление откосов насыпи. Для обеспечения безопасности пешеходов будет устроен тротуар, установлено электроосвещение и необходимые знаки.

Новый мост через реку Романовку будет иметь свайное основание, мостовое полотно из предварительно напряженных балок. На эти цели из федерального бюджета выделено 134 млн рублей.

Ранее на объекте строители провели работы по устройству временной объездной дороги, демонтировали существующий мостовой переход и провели работы по устройству опор.

Капитальный ремонт моста через реку Романовку начался еще в прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», теперь он продолжается в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Срок завершения работ по контракту – октябрь 2025 года.

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