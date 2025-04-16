Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичка попала под арест за долги по алиментам

Женщину-должницу отправили в изолятор временного содержания в Пскове на 13 суток. Административный арест был наложен за неуплату алиментов на содержание её шестилетнего сына. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Псковичка попала под арест за долги по алиментам. Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Исполнительное производство было инициировано в отделении судебных приставов, занимающемся взысканием алиментных платежей и дознанием в Пскове и Псковском районе. Суд обязал мать выплачивать алименты ребёнку ежемесячно, однако она не внесла ни одной выплаты. В результате образовалась задолженность в размере 700 тысяч рублей.

Женщина прекратила выходить на связь, не проживала по месту регистрации и в связи с этим была объявлена в исполнительный розыск.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники межрайонного отдела по розыску должников, их имущества и детей нашли неплательщицу в квартире у её друзей.

38-летняя жительница Пскова была принудительно доставлена в отделение судебных приставов, где в её отношении был составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей). Документы были немедленно направлены в суд для рассмотрения. Судья признал её виновной и назначил наказание в виде 13 суток административного ареста. Непосредственно из зала суда должницу конвоировали в изолятор временного содержания, где она в настоящее время отбывает наказание.

Исполнительное производство по взысканию алиментов остаётся под контролем судебного пристава-исполнителя.

Судебные приставы Псковской области напоминают, что уклонение от выплаты алиментов может привести не только к административной, но и к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 апреля 2025

Более 80 волонтёров собрал субботник на берегу реки Великой в Пскове
16 апреля 2025

Второй соревновательный день чемпионата «Абилимпикс» завершился в Пскове
16 апреля 2025

Псковичка попала под арест за долги по алиментам
16 апреля 2025

Владимир Путин провёл заседание Президиума Госсовета РФ
16 апреля 2025

Андрей Маковский: Программа «Земский работник культуры» в Псковской области – своевременная и важная инициатива
16 апреля 2025

Более 95% многоквартирных домов в Псковской области занесены в сервис «Госуслуги. Дом»
16 апреля 2025

Около 34 тысяч человек пользуются сервисом «Госуслуги. Дом» в Псковской области
16 апреля 2025

Финальные игры пятого сезона Лиги дебатов «Истина» проходят в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...