Псковичка попала под арест за долги по алиментам

19:06, 16 апреля 2025, ПАИ

Женщину-должницу отправили в изолятор временного содержания в Пскове на 13 суток. Административный арест был наложен за неуплату алиментов на содержание её шестилетнего сына. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Исполнительное производство было инициировано в отделении судебных приставов, занимающемся взысканием алиментных платежей и дознанием в Пскове и Псковском районе. Суд обязал мать выплачивать алименты ребёнку ежемесячно, однако она не внесла ни одной выплаты. В результате образовалась задолженность в размере 700 тысяч рублей.

Женщина прекратила выходить на связь, не проживала по месту регистрации и в связи с этим была объявлена в исполнительный розыск.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники межрайонного отдела по розыску должников, их имущества и детей нашли неплательщицу в квартире у её друзей.

38-летняя жительница Пскова была принудительно доставлена в отделение судебных приставов, где в её отношении был составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей). Документы были немедленно направлены в суд для рассмотрения. Судья признал её виновной и назначил наказание в виде 13 суток административного ареста. Непосредственно из зала суда должницу конвоировали в изолятор временного содержания, где она в настоящее время отбывает наказание.

Исполнительное производство по взысканию алиментов остаётся под контролем судебного пристава-исполнителя.

Судебные приставы Псковской области напоминают, что уклонение от выплаты алиментов может привести не только к административной, но и к уголовной ответственности.