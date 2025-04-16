Второй соревновательный день чемпионата «Абилимпикс» завершился в Пскове
Второй день соревнований X Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» подошёл к концу. В ходе мероприятия было разыграно 14 комплектов медалей, сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.
На шести площадках города Пскова участники соревновались в двух категориях: «Школьники» и «Студенты».
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Фото: Комитет по образованию Псковской области
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Фото: Комитет по образованию Псковской области
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Фото: Комитет по образованию Псковской области
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Фото: Комитет по образованию Псковской области
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Фото: Комитет по образованию Псковской области
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Фото: Комитет по образованию Псковской области
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Фото: Комитет по образованию Псковской области
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Фото: Комитет по образованию Псковской области
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Фото: Комитет по образованию Псковской области
В категории «Школьники» участники из Псковской области и города Пскова продемонстрировали своё мастерство в компетенциях «Швея», «Бисероплетение», «Художественное вышивание», «Малярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Столярное дело», «Поварское дело», «Фотограф», «Администрирование баз данных», «Флористика» и «Макетчик художественных макетов».
В категории «Студенты» были определены победители в компетенциях «Малярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Столярное дело», «Поварское дело», «Фотограф» и «Администрирование баз данных».
«Чемпионат продолжается – впереди ещё два дня напряжённой борьбы и новых профессиональных достижений!» – подчеркнули в комитете.
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