Три факта фиктивной регистрации выявили в Псковской области

21:01, 16 апреля 2025, ПАИ

Трёх жителей Псковской области подозревают в фиктивной регистрации граждан РФ и иностранки, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По имеющимся данным, 67-летний пенсионер оформил двух граждан РФ в Пыталовском районе без их фактического пребывания по месту регистрации. В Куньинском районе 29-летняя безработная местная жительница фиктивно зарегистрировала гражданку РФ, а в Идрице Себежского района 59-летняя местная жительница фиктивно оформила гражданку Латвии.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в пресс-службе.