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Происшествия

Три факта фиктивной регистрации выявили в Псковской области

Трёх жителей Псковской области подозревают в фиктивной регистрации граждан РФ и иностранки, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По имеющимся данным, 67-летний пенсионер оформил двух граждан РФ в Пыталовском районе без их фактического пребывания по месту регистрации. В Куньинском районе 29-летняя безработная местная жительница фиктивно зарегистрировала гражданку РФ, а в Идрице Себежского района 59-летняя местная жительница фиктивно оформила гражданку Латвии.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в пресс-службе.

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