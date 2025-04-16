Три факта фиктивной регистрации выявили в Псковской области
Трёх жителей Псковской области подозревают в фиктивной регистрации граждан РФ и иностранки, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
По имеющимся данным, 67-летний пенсионер оформил двух граждан РФ в Пыталовском районе без их фактического пребывания по месту регистрации. В Куньинском районе 29-летняя безработная местная жительница фиктивно зарегистрировала гражданку РФ, а в Идрице Себежского района 59-летняя местная жительница фиктивно оформила гражданку Латвии.
Все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в пресс-службе.
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