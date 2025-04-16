Хористы православной гимназии Пскова стали участниками всероссийского конкурса в «Орлёнке»

21:29, 16 апреля 2025, ПАИ

Хор гимназии № 28 с углублённым изучением основ православной культуры города Пскова вернулся из Всероссийского детского центра «Орлёнок» 14 апреля. В течение смены в «Орлёнке» гимназисты приняли участие во Всероссийском конкурсе хоровых и вокальных коллективов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

В этом году в конкурсе участвовало более 123 000 человек, представляющих 7 974 вокально-хоровых коллектива из 84 субъектов Российской Федерации. В финал вышли 1 000 юных вокалистов из 53 коллективов, представляющих 30 регионов страны. Под руководством Татьяны Сергеевны Зимарской псковские гимназисты продемонстрировали высокий уровень подготовки, отметили в епархии.

Конкурсные выступления хоров и вокальных коллективов проходили в «Орлёнке» на протяжении трёх недель в различных номинациях – «Песни моей страны» для школьных хоров, «Музыкальный калейдоскоп» для вокальных ансамблей, «Связь поколений: любимые песни моей семьи» для семейных коллективов и в специальной номинации «Песни Победы». Последняя номинация была включена в план основных мероприятий, приуроченных к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, утверждённый Правительством Российской Федерации.

Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов прошла в амфитеатре ВДЦ «Орлёнок», где собрались все участники проекта.

Хористы православной гимназии также приняли участие в исполнении гимна «орлят» – песни «Орлята учатся летать», написанной композитором Александрой Пахмутовой и автором Николаем Добронравовым ровно 60 лет назад.

Смена осуществляется в рамках программы комплектования обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам на 2025 год, утверждённой Министерством просвещения РФ.