Псковские студенты узнали об истории промышленных предприятий в рамках проекта «Инженеры Победы»

22:32, 16 апреля 2025, ПАИ

Псковская область стала площадкой для регионального этапа Всероссийской эстафеты международного исторического проекта «Инженеры Победы». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Этот проект является частью мероприятий международного молодёжного научно-технического фестиваля «От Винта!», который проходит под эгидой Минпромторга РФ и направлен на сотрудничество между представителями крупных предприятий страны и технически ориентированной молодёжью.

В среду, 16 апреля, в рамках эстафеты в областном Доме молодёжи около 150 студентов технических специальностей ПсковГУ и псковских колледжей встретились с экспертами по промышленной истории региона и представителями старейших производств Псковской области.

Первый заместитель председателя регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Наталия Чиркова приветствовала участников эстафеты. Она подчеркнула, что данное мероприятие проходит в преддверии празднования 80-летия Великой Победы и представляет собой путешествие в историю промышленности Псковского края. Основная цель события – повысить престиж профессии инженера и технических специальностей, информировать о достижениях отечественной промышленности и сохранить преемственность отечественной инженерной школы.

Профессор кафедры практической истории, доктор исторических наук ПсковГУ Анатолий Филимонов рассказал студентам о развитии производств в регионе в дореволюционный период, о том, чем славились промышленный Псков и его окрестности в начале 40-х годов прошлого века, а также о том, как быстро предприятия были восстановлены или преобразованы в новые производства после войны.

Представители предприятий познакомили участников встречи с историей старейших и по-прежнему востребованных производств Псковской области, таких как завод автоматических телефонных станций, завод «Автоэлектроарматура» и швейная фабрика «Славянка».

Напомним, что Псковская область была оккупирована в первые недели Великой Отечественной войны. В такой короткий срок не удалось перевезти оборудование с заводов. В результате трёхлетней оккупации фашистами было разрушено более 260 предприятий, свыше 1 140 школ, более 20 домов культуры, около 80 клубов, 370 библиотек и 11 кинотеатров. Также было разграблено и сожжено около 3 тысяч колхозов и 40 совхозов, порядка 40 машинно-тракторных станций и сотни архитектурных памятников.

Восстановление промышленности в регионе происходило постепенно, учитывая значительный дефицит квалифицированных специалистов и рабочей силы. Во время оккупации гитлеровские войска замучили и расстреляли около 500 тысяч советских граждан, а более 200 тысяч человек были вывезены в Германию. Тем не менее к концу 1945 года объём продукции в промышленном секторе составил 21 % от довоенного уровня. В 1950 году этот показатель вырос до 83 %, а к 1952 году восстановление завершилось и объём производства достиг 103 % от прежних значений.