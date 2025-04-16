Международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество» стартует завтра в Пскове
Международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество» (XX Псковские архивные чтения), посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт на площадке ПсковГУ с 17 по 19 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
В мероприятии примут участие архивисты и краеведы из Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Пскова, Иркутска, Ярославля, Нижнего Новгорода, а также учёные и молодые исследователи из 18 вузов России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Гагаузии. К чтениям также присоединятся представители Псковского музея-заповедника, прокуратуры Псковской области и Археологического центра Псковской области.
Приоритетными темами выбраны «История Великой Отечественной войны 1941–1945 годов по архивным и материальным источникам», «Противодействие фальсификации истории: актуальные аспекты исследования», «Ключевые точки исторической памяти: актуальные направления развития», «Псковская область: история и современность». В общей сложности запланировано более 80 докладов.
С полной программой конференции можно ознакомиться здесь.
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