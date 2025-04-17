Приготовления к Пасхе начинаются с сегодняшнего дня

07:09, 17 апреля 2025, ПАИ

Великий или Чистый четверг наступил сегодня, 17 апреля. Это особый день Страстной недели Великого поста перед Пасхой, сообщает портал calend.ru.

На богослужениях в храмах в этот день вспоминают Тайную вечерю и земные страдания Иисуса Христа. Согласно Евангелию, на вечере был установлен обряд причастия – верующие вкушают вино и хлеб, подразумевая под ними тело и кровь Спасителя. Также в храмах проходят исповеди.

В этот день принято встать до восхода солнца, выкупаться, а также сделать уборку и постирать вещи. Символически это означает очищение от мирской суеты и грехов. После этого в домах не убирали и не подметали полы до Пасхи.

Необходимость уборки в Чистый четверг объясняли ещё и тем, что празднику радуются все: и люди, и животные, и даже каждая вещь и предмет.