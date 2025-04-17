Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Приготовления к Пасхе начинаются с сегодняшнего дня

Великий или Чистый четверг наступил сегодня, 17 апреля. Это особый день Страстной недели Великого поста перед Пасхой, сообщает портал calend.ru.

Фото: ПАИ

На богослужениях в храмах в этот день вспоминают Тайную вечерю и земные страдания Иисуса Христа. Согласно Евангелию, на вечере был установлен обряд причастия – верующие вкушают вино и хлеб, подразумевая под ними тело и кровь Спасителя. Также в храмах проходят исповеди.

В этот день принято встать до восхода солнца, выкупаться, а также сделать уборку и постирать вещи. Символически это означает очищение от мирской суеты и грехов. После этого в домах не убирали и не подметали полы до Пасхи.

Необходимость уборки в Чистый четверг объясняли ещё и тем, что празднику радуются все: и люди, и животные, и даже каждая вещь и предмет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 апреля 2025

Выставка новгородского художника с видами усадеб Заповедника откроется в Пушкинских Горах
17 апреля 2025

Жаркая погода придёт в Псковскую область 18 апреля
17 апреля 2025

Завод «Титан-Полимер» открывает двери для выпускников Псковского агротехнического колледжа
17 апреля 2025

Весна усилит натиск на Русскую равнину
17 апреля 2025

Псковская команда КВН «Камбаламба» прошла в четвертьфинал Первой лиги
17 апреля 2025

Аграрии Себежского района приступили к весенним полевым работам
17 апреля 2025

Чистый четверг: что можно и что нельзя делать в этот день
17 апреля 2025

До +22 градусов и небольшой дождь прогнозируют в Псковской области сегодня

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...