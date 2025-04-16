Марина Гаращенко провела встречу с активом Дедовичского района

23:21, 16 апреля 2025, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко провела встречу с активом Дедовичского района в администрации муниципалитета сегодня, 16 марта, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

В актив района входят глава района, муниципальные депутаты, руководители предприятий района и активные граждане. На встрече обсуждали вопросы, которые возникли у жителей в ходе объединения Дедовичской районной больницы с Порховской межрайонной больницей.

«Мы сегодня приехали для того, чтобы довести актуальную и достоверную информацию до вас, обсудить вопросы реорганизации Дедовичской районной больницы. Здесь будет полноценный обособленный филиал в составе большой больницы. Уже подготовлена дорожная карта реорганизации, уведомлены все сотрудники», – рассказала Марина Гаращенко.

«Полноценный филиал – это то подразделение, которое оказывает все необходимые виды помощи, которые прописаны в территориальной программе государственных гарантий. Для этого есть оборудование, автомобильный транспорт. Будем совместными усилиями привлекать и закреплять в Дедовичском филиале квалифицированные медицинские кадры», – подчеркнула председатель комитета.

Также Марина Гаращенко, заместители председателя комитета Денис Иванов, Ирина Жаворонкова ответили на вопросы актива района.

Основные тезисы, которые обсуждались:

цель объединения – формирование единой структуры, которая обеспечит единый лечебный процесс и позволит оказывать более квалифицированную медицинскую помощь пациентам, обеспечит взаимодействие между амбулаторной помощью и стационарами разных уровней;

будут объединены кадровые ресурсы медицинских организаций (созданы кадровая, экономическая, юридическая службы, единая служба по организации закупок) для эффективного функционирования медицинской организации как в финансовом отношении, так и в отношении обеспечения качества и доступности медицинской помощи жителям области;

все виды помощи, которые действуют на текущий момент в Дедовичской районной больнице, будут сохранены;

на базе Дедовичского филиала планируется открыть межрайонную женскую консультацию;

материально-техническая база будет обновляться по национальным проектам «Продолжительная и активная жизнь», «Семья». В этом году будет закуплено более 60 единиц оборудования, в том числе маммограф, проведён ремонт кабинетов в детском отделении поликлиники. За пять лет нацпроекта «Здравоохранение» в Дедовичском районе было возведено семь ФАПов, закуплено 387 единиц оборудования, в том числе тяжёлого – рентген, флюорограф, семь автомобилей «Служба здоровья»;

для пациентов ничего не изменится, медицинская помощь будет оказываться на местах;

при выборе организации, которая станет головным учреждением при объединении Порховской, Бежаницкой межрайонных больниц и Дедовичской районной больницы, учитывались следующие факторы: численность прикреплённого населения, объём планового задания ОМС на 2025 год, коечный фонд (круглосуточный и дневной стационары), объём посещений в смену, опыт управления филиалами, кадровый состав, уровень оплаты труда. По совокупности указанных факторов с самыми лучшими показателями головной организацией определена Порховская межрайонная больница;

в Дедовичской районной больнице больший дефицит врачей, чем в Порховской межрайонной больнице. Так, в настоящее время в Дедовичской районной больнице имеются вакансии врача-невролога, эндокринолога, психиатра-нарколога, врача-терапевта участкового, дерматовенеролога, рентгенолога. Не хватает также фельдшеров, медицинских сестёр. Более широкий спектр узких специалистов есть в Порховской межрайонной больнице: три невролога, детский эндокринолог, детский уролог-андролог, психиатр-нарколог, травматолог-ортопед, дерматовенеролог, два рентгенолога, пять педиатров, два офтальмолога.

Встреча прошла в духе конструктивного диалога, и комитет по здравоохранению Псковской области ответил на все поставленные вопросы.