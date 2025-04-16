Оркестр Росгвардии выступил в Пскове

23:33, 16 апреля 2025, ПАИ

Выступление образцово-показательного оркестра войск Национальной гвардии Российской Федерации прошло в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Мероприятие было организовано с целью патриотического воспитания, укрепления любви к Родине и удовлетворения культурных потребностей военнослужащих, сотрудников полиции и их семей.



Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области















Концерт прошёл в Доме офицеров Пскова под управлением начальника оркестра полковника Азата Шахмухаметова. Музыканты исполнили авторские произведения, объединившие разные жанры и стили, что создало насыщенную и запоминающуюся программу для зрителей.