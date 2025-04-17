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Общество

Чистый четверг: что можно и что нельзя делать в этот день

Что можно и что нельзя делать в Чистый четверг, наступивший сегодня, 17 апреля, рассказали в издании «Известия».

Фото: ПАИ

В этот день верующие проходят причастие, особенно это важно, если до этого они постились и исповедались во время Великого поста.

Принято начинать печь куличи. Считается, что сегодня они получаются пышными и вкусными. Хозяйки собирают пасхальные корзины, а перед этим молятся о семье и здоровье близких.

Православные проводят уборку в доме в Чистый четверг. Моют полы, окна, стирают вещи, меняют постельное бельё. При этом важно не раздражаться и не ругаться. Вопрос об уборке на кладбище в Чистый четверг является несколько спорным, так как это день именно духовного сосредоточения. Священнослужители дают совет перед этим принять участие в литургии и совершить причастие.

Если говорить о запретах, то нельзя сквернословить, допускать дурные мысли и заниматься тяжёлым физическим трудом помимо уборки.

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