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Общество

Весна усилит натиск на Русскую равнину

Весна усилит свой натиск на Русскую равнину. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Фото: ПАИ

Метеорологи прогнозируют, что воздух из субтропического пояса Азии начнёт поступать на Русскую равнину ближе к выходным.

В отдельных областях начнётся активное снеготаяние и зима отойдёт на 550 километров севернее.

При этом из-за аномального тепла сохранится высокий риск возникновения пожаров.

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