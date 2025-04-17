Весна усилит натиск на Русскую равнину

08:54, 17 апреля 2025, ПАИ

Весна усилит свой натиск на Русскую равнину. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Метеорологи прогнозируют, что воздух из субтропического пояса Азии начнёт поступать на Русскую равнину ближе к выходным.

В отдельных областях начнётся активное снеготаяние и зима отойдёт на 550 километров севернее.

При этом из-за аномального тепла сохранится высокий риск возникновения пожаров.