Весна усилит натиск на Русскую равнину
Весна усилит свой натиск на Русскую равнину. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
Метеорологи прогнозируют, что воздух из субтропического пояса Азии начнёт поступать на Русскую равнину ближе к выходным.
В отдельных областях начнётся активное снеготаяние и зима отойдёт на 550 километров севернее.
При этом из-за аномального тепла сохранится высокий риск возникновения пожаров.
Выставка новгородского художника с видами усадеб Заповедника откроется в Пушкинских Горах
Завод «Титан-Полимер» открывает двери для выпускников Псковского агротехнического колледжа