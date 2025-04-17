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Завод «Титан-Полимер» открывает двери для выпускников Псковского агротехнического колледжа

Представители завода «Титан-Полимер» провели встречу с будущими специалистами по направлениям «теплоснабжение» и «энергетика» из Псковского агротехнического колледжа в рамках профориентации. Инженер-энергетик Дмитрий Дука и инженер-электрик Антон Павлов подробно рассказали студентам о направлениях работы на предприятии, возможностях для карьерного роста и социальных гарантиях, которые компания предоставляет своим сотрудникам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

  • Завод «Титан-Полимер» открывает двери для выпускников Псковского агротехнического колледжа
    Фото: «Титан-Полимер»
  • Завод «Титан-Полимер» открывает двери для выпускников Псковского агротехнического колледжа
    Фото: «Титан-Полимер»
  • Завод «Титан-Полимер» открывает двери для выпускников Псковского агротехнического колледжа
    Фото: «Титан-Полимер»
  • Завод «Титан-Полимер» открывает двери для выпускников Псковского агротехнического колледжа
    Фото: «Титан-Полимер»

«За годы работы Псковский агротехнический колледж зарекомендовал себя как учебное заведение, осуществляющее подготовку специалистов на высоком профессиональном уровне. Молодые специалисты колледжа, которые сегодня работают на предприятии или проходят практику на заводе, наглядно это доказали. Ребята грамотно решают поставленные перед службой главного энергетика задачи, вместе с более опытными специалистами выполняют техническое обслуживание и ремонт теплоэнергетического и электроэнергетического оборудования. Будем рады видеть выпускников колледжа этого года у нас на предприятии, поможем в приобретении профессиональных навыков и опыта», – отметил технический директор завода «Титан-Полимер» Валерий Середа.

По результатам встречи старшекурсников заинтересовала возможность пройти стажировку и практику на заводе с дальнейшим трудоустройством.

В настоящее время завод приглашает сотрудников инженерно-технических специальностей, включая инженеров и техников-программистов, специалистов по монтажу технологического оборудования, инженеров КИПиА, упаковщиков, лаборантов в лабораторию БОПЭТ. Предприятие предлагает полные социальные гарантии, транспорт для сотрудников, а также комфортные условия труда и возможности для профессионального роста.

Реклама. ООО «Псковский завод «Титан-Полимер». ИНН6037009410. Erid: 2W5zFJrJmZz.

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