Себежане стали бронзовым призёрами полуфинала первенства России по волейболу

09:54, 17 апреля 2025, ПАИ

Себежане стали бронзовыми призёрами полуфинала первенства России по волейболу среди юношей 2012-2013 годов рождения, который прошёл в Екатеринбурге с 11 по 16 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.

Всего в турнире участвовало шесть команд из Тобольска, Сургута, Себежа, Нижневартовска, Нового Уренгоя и Екатеринбурга. Себежане одержали три победы: уверенно выиграли у волейболистов Нижневартовска и Нового Уренгоя, а также в пяти партиях обыграли юношей из Екатеринбурга.

Также себежский коллектив потерпел два поражения, уступив со счётом 1:3 команде Сургута и 0:3 клубу из Тобольска.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».