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Себежане стали бронзовым призёрами полуфинала первенства России по волейболу

Себежане стали бронзовыми призёрами полуфинала первенства России по волейболу среди юношей 2012-2013 годов рождения, который прошёл в Екатеринбурге с 11 по 16 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.

Себежане стали бронзовым призёрами полуфинала первенства России по волейболу. Фото предоставил Сергей Иванов

Всего в турнире участвовало шесть команд из Тобольска, Сургута, Себежа, Нижневартовска, Нового Уренгоя и Екатеринбурга. Себежане одержали три победы: уверенно выиграли у волейболистов Нижневартовска и Нового Уренгоя, а также в пяти партиях обыграли юношей из Екатеринбурга.

Также себежский коллектив потерпел два поражения, уступив со счётом 1:3 команде Сургута и 0:3 клубу из Тобольска.

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