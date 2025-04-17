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Общество

Псковское УФСБ запретило гражданину Латвии въезд в Россию до 2059 года

Гражданину Латвии запрещен въезд в Россию до 2059 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Мужчина является функционером деструктивной религиозной организации. Кроме того, установлено, что его деятельность несёт угрозу обороноспособности и безопасности России.

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