Псковское УФСБ запретило гражданину Латвии въезд в Россию до 2059 года
Гражданину Латвии запрещен въезд в Россию до 2059 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления ФСБ России по Псковской области.
Мужчина является функционером деструктивной религиозной организации. Кроме того, установлено, что его деятельность несёт угрозу обороноспособности и безопасности России.
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