Псковское УФСБ запретило гражданину Латвии въезд в Россию до 2059 года

10:14, 17 апреля 2025, ПАИ

Гражданину Латвии запрещен въезд в Россию до 2059 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления ФСБ России по Псковской области.

Мужчина является функционером деструктивной религиозной организации. Кроме того, установлено, что его деятельность несёт угрозу обороноспособности и безопасности России.