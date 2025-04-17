Жаркая погода придёт в Псковскую область 18 апреля

10:34, 17 апреля 2025, ПАИ

18 апреля в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдёт небольшой дождь, днём без существенных осадков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ночью и утром местами будет туман, ветер южных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +5...+10 градусов, днем +22...+27 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.