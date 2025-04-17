Жаркая погода придёт в Псковскую область 18 апреля
18 апреля в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдёт небольшой дождь, днём без существенных осадков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Ночью и утром местами будет туман, ветер южных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +5...+10 градусов, днем +22...+27 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы.
17 и 18 апреля псковичи будут слышать грохот гранатомётов с полигонов в Кислово и Черёхе
Выставка новгородского художника с видами усадеб заповедника откроется в Пушкинских Горах
Завод «Титан-Полимер» открывает двери для выпускников Псковского агротехнического колледжа