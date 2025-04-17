Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Чемпионат Псковской области по мини-футболу 6х6 пройдёт в два этапа

Чемпионат Псковской области по мини-футболу в формате шесть на шесть пройдёт в два этапа, сообщили ПАИ в Федерации футбола Псковской области.

Чемпионат Псковской области по мини-футболу 6х6 пройдёт в два этапа. Фото: Федерация футбола Псковской области

Первый этап – зональный, в рамках которого команды разыграют путёвки на финальные соревнования. В нём участвуют девять команд из Дедовичей, Гдова, Новоржева, Печор, Острова, Пыталово, Себежа, Красногородска и Пушкинских Гор, которых разбили на два группы. Игры коллективов группы «А» пройдут в Дедовичах 26 апреля, а матчи клубов группы «Б» состоятся в Острове 27 апреля. В финал выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих зонах, а также лучший коллектив среди третьих мест.

Состав участников финального турнира, который пройдёт на псковском стадионе «Машиностроитель» 17 и 18 мая, также пополнят чемпион Великих Лук и призёры чемпионата Пскова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 апреля 2025

Чемпионат Псковской области по мини-футболу 6х6 пройдёт в два этапа
17 апреля 2025

Пскович Павел Сорин участвует во всероссийских соревнованиях по гребле «Донская регата»
17 апреля 2025

Студенты ПсковГУ четвёртый год подряд выигрывают областной фестиваль ГТО среди вузов
17 апреля 2025

Себежане стали бронзовым призёрами полуфинала первенства России по волейболу
16 апреля 2025

Подведены итоги футбольного турнира «Псковская весна» в двух возрастных группах
16 апреля 2025

Псковичи стали призёрами открытого турнира по дзюдо в Минске
16 апреля 2025

Поле стадиона «Машиностроитель» успешно прошло тестирование
16 апреля 2025

Пскович стал бронзовым призёром всероссийских соревнований по кудо

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...