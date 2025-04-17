Чемпионат Псковской области по мини-футболу 6х6 пройдёт в два этапа

10:55, 17 апреля 2025, ПАИ

Чемпионат Псковской области по мини-футболу в формате шесть на шесть пройдёт в два этапа, сообщили ПАИ в Федерации футбола Псковской области.

Первый этап – зональный, в рамках которого команды разыграют путёвки на финальные соревнования. В нём участвуют девять команд из Дедовичей, Гдова, Новоржева, Печор, Острова, Пыталово, Себежа, Красногородска и Пушкинских Гор, которых разбили на два группы. Игры коллективов группы «А» пройдут в Дедовичах 26 апреля, а матчи клубов группы «Б» состоятся в Острове 27 апреля. В финал выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих зонах, а также лучший коллектив среди третьих мест.

Состав участников финального турнира, который пройдёт на псковском стадионе «Машиностроитель» 17 и 18 мая, также пополнят чемпион Великих Лук и призёры чемпионата Пскова.

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