Школу в палкинской деревне Слопыгино капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года
Харлапковскую школу в деревне Слопыгино Палкинского района капитально отремонтируют к 1 сентября 2026 года. Об этом во время приёма граждан по поручению президента РФ 17 апреля сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ПАИ.
С просьбой привести здание учебного заведения в порядок от имени родителей школьников обратилась жительница Слопыгино Эльвира Анисимова.
Здание школы было построено в 1974 году, с тех пор капитальный ремонт ни разу не проводился. Каждый год в школе проводят лишь косметический ремонт: красят стены в коридорах и полы в классах. Однако школе, по словам заявительницы, необходим именно капремонт: замена систем водоснабжения, канализации, энергообеспечения, установка новых окон, дверей, ремонт стен, полов и потолков.
Руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков сообщил, что все перечисленные виды работ вошли в смету на 2026 год по федеральной программе модернизации школьных систем образования.
«Давайте тогда контрольный срок завершения всех работ поставим 1 сентября 2026 года», – отреагировал Михаил Ведерников.
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