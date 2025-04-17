Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Школу в палкинской деревне Слопыгино капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

Харлапковскую школу в деревне Слопыгино Палкинского района капитально отремонтируют к 1 сентября 2026 года. Об этом во время приёма граждан по поручению президента РФ 17 апреля сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ПАИ.

С просьбой привести здание учебного заведения в порядок от имени родителей школьников обратилась жительница Слопыгино Эльвира Анисимова.

Здание школы было построено в 1974 году, с тех пор капитальный ремонт ни разу не проводился. Каждый год в школе проводят лишь косметический ремонт: красят стены в коридорах и полы в классах. Однако школе, по словам заявительницы, необходим именно капремонт: замена систем водоснабжения, канализации, энергообеспечения, установка новых окон, дверей, ремонт стен, полов и потолков.

Руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков сообщил, что все перечисленные виды работ вошли в смету на 2026 год по федеральной программе модернизации школьных систем образования.

«Давайте тогда контрольный срок завершения всех работ поставим 1 сентября 2026 года», – отреагировал Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 апреля 2025

17 и 18 апреля псковичи будут слышать грохот гранатомётов с полигонов в Кислово и Черёхе
17 апреля 2025

Муниципальная флотилия Псковского района готова к навигации
17 апреля 2025

Кубок Лиги дебатов «Истина» достался школьникам из Гдова и Великих Лук
17 апреля 2025

Выставка новгородского художника с видами усадеб заповедника откроется в Пушкинских Горах
17 апреля 2025

Жаркая погода придёт в Псковскую область 18 апреля
17 апреля 2025

Завод «Титан-Полимер» открывает двери для выпускников Псковского агротехнического колледжа
17 апреля 2025

Весна усилит натиск на Русскую равнину
17 апреля 2025

Псковская команда КВН «Камбаламба» прошла в четвертьфинал Первой лиги

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...