Школу в палкинской деревне Слопыгино капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

11:13, 17 апреля 2025, ПАИ

Харлапковскую школу в деревне Слопыгино Палкинского района капитально отремонтируют к 1 сентября 2026 года. Об этом во время приёма граждан по поручению президента РФ 17 апреля сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ПАИ.

С просьбой привести здание учебного заведения в порядок от имени родителей школьников обратилась жительница Слопыгино Эльвира Анисимова.

Здание школы было построено в 1974 году, с тех пор капитальный ремонт ни разу не проводился. Каждый год в школе проводят лишь косметический ремонт: красят стены в коридорах и полы в классах. Однако школе, по словам заявительницы, необходим именно капремонт: замена систем водоснабжения, канализации, энергообеспечения, установка новых окон, дверей, ремонт стен, полов и потолков.

Руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков сообщил, что все перечисленные виды работ вошли в смету на 2026 год по федеральной программе модернизации школьных систем образования.

«Давайте тогда контрольный срок завершения всех работ поставим 1 сентября 2026 года», – отреагировал Михаил Ведерников.