Муниципальная флотилия Псковского района готова к навигации
Муниципальная флотилия Псковского района готова к навигации 2025 года, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой
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Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой
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Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой
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Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой
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Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой
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Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой
«Заместитель директора МУП «Колхоз имени Залита» Владимир Балясов со своей командой усиленно трудились над готовностью судов к новому навигационному периоду. Катера спущены на воду, ждём соответствующих разрешений о начале пассажирских перевозок», – отметила Наталья Фёдорова.
О старте сезона и расписании информацию сообщат позднее, уточнила глава района.
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