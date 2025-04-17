Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Муниципальная флотилия Псковского района готова к навигации

Муниципальная флотилия Псковского района готова к навигации 2025 года, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

  • Муниципальная флотилия Псковского района готова к навигации
    Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Муниципальная флотилия Псковского района готова к навигации
    Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Муниципальная флотилия Псковского района готова к навигации
    Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Муниципальная флотилия Псковского района готова к навигации
    Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Муниципальная флотилия Псковского района готова к навигации
    Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Муниципальная флотилия Псковского района готова к навигации
    Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой

«Заместитель директора МУП «Колхоз имени Залита» Владимир Балясов со своей командой усиленно трудились над готовностью судов к новому навигационному периоду. Катера спущены на воду, ждём соответствующих разрешений о начале пассажирских перевозок», – отметила Наталья Фёдорова.

О старте сезона и расписании информацию сообщат позднее, уточнила глава района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 апреля 2025

17 и 18 апреля псковичи будут слышать грохот гранатомётов с полигонов в Кислово и Черёхе
17 апреля 2025

Муниципальная флотилия Псковского района готова к навигации
17 апреля 2025

Кубок Лиги дебатов «Истина» достался школьникам из Гдова и Великих Лук
17 апреля 2025

Выставка новгородского художника с видами усадеб заповедника откроется в Пушкинских Горах
17 апреля 2025

Жаркая погода придёт в Псковскую область 18 апреля
17 апреля 2025

Завод «Титан-Полимер» открывает двери для выпускников Псковского агротехнического колледжа
17 апреля 2025

Весна усилит натиск на Русскую равнину
17 апреля 2025

Псковская команда КВН «Камбаламба» прошла в четвертьфинал Первой лиги
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...