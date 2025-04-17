Муниципальная флотилия Псковского района готова к навигации

11:16, 17 апреля 2025, ПАИ

Муниципальная флотилия Псковского района готова к навигации 2025 года, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой



Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой



Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой



Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой



Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой



Фото: со страницы главы Псковского района Натальи Фёдоровой











«Заместитель директора МУП «Колхоз имени Залита» Владимир Балясов со своей командой усиленно трудились над готовностью судов к новому навигационному периоду. Катера спущены на воду, ждём соответствующих разрешений о начале пассажирских перевозок», – отметила Наталья Фёдорова.

О старте сезона и расписании информацию сообщат позднее, уточнила глава района.