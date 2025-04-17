О детском чтении поговорят в программе «Минкульт»

11:39, 17 апреля 2025, ПАИ

Исполняющая обязанности директора Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина Полина Бабёнышева станет гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 апреля, в 14:00.

Как помочь ребёнку начать читать и заинтересовать его литературой? Что и кого можно будет увидеть в библиотеке имени В. А. Каверина во время форума «Русский Запад»? Какая программа ждёт псковичей в день рождения В. А. Каверина? Как найти ту самую книгу для ребёнка? Кто кого чаще приводит в библиотеку – родители детей или дети родителей?

Об этом и многом другом – в эфире «Минкульта» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».