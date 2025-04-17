17 и 18 апреля псковичи будут слышать грохот гранатомётов с полигонов в Кислово и Черёхе

11:39, 17 апреля 2025, ПАИ

На полигонах в Кислово и Черёхе в Псковском районе проводятся практические занятия с личным составом 76-й десантно-штурмовой дивизии, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Активная фаза занятий с применением ручной подствольный гранатомёт будет проходить сегодня и завтра.

Псковичей просят не волноваться, так как учения плановые.