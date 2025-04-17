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Псковичка примет участие в Кубке России по гребле на байдарках

Воспитанница псковской спортшколы «Ника» Ангелина Семёнова примет участие в Кубке России по гребле на байдарках, который пройдёт в Краснодаре с 19 по 25 апреля. Об этом сообщает Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ России.

Псковичка примет участие в Кубке России по гребле на байдарках. Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ

По результатам соревнований произойдёт отбор в сборную России для участия в первом этапе Кубка мира в Венгрии, а также чемпионате России и учебно-тренировочных мероприятиях с национальной командой.

Отбор пройдут победители заездов в одиночках и двойках в видах программы Кубка мира. Четвёрки сформирует тренерский совет на своё усмотрение. Главный тренер также может пригласить на сборы спортсменов, которые не пройдут отбор на предстоящих стартах.

Ангелина Семёнова примет участие в гонке на 500 и 1000 метров в одиночке, а также 1000 метров в двойке в паре с Елизаветой Янучек из Саратовской области.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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