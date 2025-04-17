Стал известен режим работы Псковского музея в майские праздники

12:08, 17 апреля 2025, ПАИ

О работе Псковского музея-заповедника в майские праздники рассказали ПАИ в пресс-службе учреждения.

30 апреля – сокращенный день. Все объекты работают до 17:00. Вход в Псковский кремль открыт до 19:00.



С 1 по 9 мая с 10:00 до 20:00 работают: Власьевская башня, Плоская башня, Варлаамовская башня, Высокая башня, Покровская башня.

С 1 по 4 мая на объектах музея установлен следующий режим работы:

- информационный центр Псковского кремля – 9:00–18:00;

- Приказная палата, Музей истории города Печоры – 10:00–18:00;

- экскурсионная служба музея, Главное здание, Картинная галерея, Поганкины палаты, Палаты у Сокольей башни, Спасо-Преображенский собор, Двор Постникова, Музей-квартира В. И. Ленина, Музей-квартира Ю. П. Спегальского – 10:30–18:00;

- Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова, Музей-усадьба С. В. Ковалевской – 10:00–17:00;

- Музей-усадьба М. П. Мусоргского – 9:30–17:00.



- 6 и 13 мая – выходной день в Музее-квартире В. И. Ленина.



С 9 по 11 мая на объектах музея установлен следующий режим работы:

- информационный центр Псковского кремля – 9:00–18:00;

- Приказная палата, Музей истории города Печоры – 10:00–18:00;

- Экскурсионная служба музея, Главное здание, Картинная галерея, Поганкины палаты, Палаты у Сокольей башни, Спасо-Преображенский собор, Двор Постников, Музей-квартира В. И. Ленина, Музей-квартира Ю. П. Спегальского – 10:30–18:00;

- Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова, Музей-усадьба С. В. Ковалевской – 10:00–17:00;

- Музей-усадьба М. П. Мусоргского – 9:30–17:00.