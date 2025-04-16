Следователи разыскивают очевидца нападения на полицейского в Псковском районе
Следователи разыскивают очевидца нападения на полицейского в деревне Писковичи Псковского района. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Преступление произошло 9 марта около 12:30–12:40. В это время недалеко от остановки автобуса в Писковичах злоумышленник применил насилие в отношении полицейского.
Свидетеля происшествия просят позвонить по телефону 8 (8112) 290-634 или 8 (8112) 290-631.
UPD: Свидетель найден.
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