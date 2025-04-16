Следователи разыскивают очевидца нападения на полицейского в Псковском районе

12:17, 17 апреля 2025, ПАИ

Следователи разыскивают очевидца нападения на полицейского в деревне Писковичи Псковского района. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Преступление произошло 9 марта около 12:30–12:40. В это время недалеко от остановки автобуса в Писковичах злоумышленник применил насилие в отношении полицейского.

Свидетеля происшествия просят позвонить по телефону 8 (8112) 290-634 или 8 (8112) 290-631.

UPD: Свидетель найден.